علي ماهر: الفوز على الزمالك كاصطياد حوت.. ولم نجد عقد دغموم حتى الآن

شبه علي ماهر مدرب المصري فوز فريقه على الزمالك باصطياد الحوت.

وفاز المصري على الزمالك بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال ماهر عبر قناة إم بي سي مصر: "كونراد ميشالاك لاعب جيد وسريع ويشكل خطورة دائمة ولكننا حضرنا سيناريو لكل لاعب ولكل موقف".

وواصل "لم نجدد عقد دغموم حتى الآن ولكنه من اللاعبين المهمين ولدينا استقرار ولن يكون هناك مشكلة في تجديد العقد".

وتابع "سنواجه إنييمبا في المباراة بعد 3 أيام وهذه هي المشاكل التي نواجهها ولكن نحاول إخراج اللاعبين سريعا من جو المباريات للتركيز في المباراة التالية".

وأضاف "الزمالك فريق كبير ومواجهته في الكونفدرالية تحملنا أعباء كبيرة لأننا كنا نحضر لمباراة الدوري منذ بداية التوقف الدولي ومن الممكن أن تفوز بمباراة ضد أي فريق سيكون الأمر أشبه باصطياد سمكة أما الفوز على الزمالك فهو أشبه باصطياد حوت وهو ليس أمرا سهلا، يجب على كل لاعب من الفريق التركيز وعدم ارتكاب أي هفوة لأنهم من الممكن أن يستغلونها".

ويتواجد المصري والزمالك سويا في مجموعة واحدة بكأس الكونفدرالية الإفريقية برفقة بلاك بولز الموزمبيقي وإنييمبا النيجيري.