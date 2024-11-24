مواعيد مباريات الأحد 24 نوفمبر - ليفربول لتوسيع الصدارة.. وريال مدريد يواجه ليجانيس

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 10:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

تستأنف اليوم مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الأحد 24 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الإسماعيلي × بتروجت.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

مودرن سبورت × زد.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون × ليفربول.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

إبسويتش تاون × مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أوساسونا × فياريال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

إشبيلية × رايو فايكانو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليجانيس × ريال مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيك بلباو × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

جنوى × كالياري.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.

تورينو × مونزا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2 - تطبيق ستارز بلاي.

كومو × فيورنتينا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.

نابولي × روما.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.

لاتسيو × بولونيا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.

الدوري السعودي

ضمك × الخلود.. 3:40.. مساء - تطبيق شاهد.

الاتحاد × الفتح.. 7:0 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

هولشتاين كيل.. ماينز.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بوروسيا مونشنجلادباخ × سانت باولي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الفرنسي

ليل × استاد رين.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أوكسير × أنجيه.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

نانت × لو هافر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

نيس × ستراسبورج.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين المصري

وي × راية.. 2:30 مساء.

منتخب السويس × بروكسي.. 2:30 مساء.

سبورتنج × وادي دجلة.. 2:30 مساء.

الداخلية × طنطا.. 2:30 مساء.

كهرباء الإسماعيلية × السكة الحديد مودرن.. 2:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد ليفربول مواعيد مباريات الأحد
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