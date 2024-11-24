مواعيد مباريات الأحد 24 نوفمبر - ليفربول لتوسيع الصدارة.. وريال مدريد يواجه ليجانيس
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 10:42
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الأحد 24 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الإسماعيلي × بتروجت.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
مودرن سبورت × زد.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإنجليزي
ساوثامبتون × ليفربول.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
إبسويتش تاون × مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أوساسونا × فياريال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
إشبيلية × رايو فايكانو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ليجانيس × ريال مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتلتيك بلباو × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
جنوى × كالياري.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.
تورينو × مونزا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2 - تطبيق ستارز بلاي.
كومو × فيورنتينا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.
نابولي × روما.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.
لاتسيو × بولونيا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.
الدوري السعودي
ضمك × الخلود.. 3:40.. مساء - تطبيق شاهد.
الاتحاد × الفتح.. 7:0 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
هولشتاين كيل.. ماينز.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
بوروسيا مونشنجلادباخ × سانت باولي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الفرنسي
ليل × استاد رين.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أوكسير × أنجيه.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
نانت × لو هافر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
نيس × ستراسبورج.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
دوري المحترفين المصري
وي × راية.. 2:30 مساء.
منتخب السويس × بروكسي.. 2:30 مساء.
سبورتنج × وادي دجلة.. 2:30 مساء.
الداخلية × طنطا.. 2:30 مساء.
كهرباء الإسماعيلية × السكة الحديد مودرن.. 2:30 مساء.
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