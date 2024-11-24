محمد حمدي زكي: لم أتدرب لـ 6 أيام ولكني أصريت على التواجد مع المحلة

أبدى محمد حمدي زكي لاعب غزل المحلة سعادته بالفوز على الجونة بهدف دون رد في الدوري المصري.

وقال زكي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "سعيد بالفوز واللاعبون قدموا مباراة كبيرة وسنتحسن مع الوقت".

وأضاف "لم أتدرب مع الفريق لمدة 6 أيام بسبب الإصابة وعدت قبل المباراة بيومين".

وتابع "كنت مصرا على التواجد مع الفريق، وبسبب العودة المتأخرة لم يمنحني المدرب أحمد عيد عبد الملك الكثير من الوقت".

وأوضح "عبد الملك طالبنا بإغلاق المساحات واللعب على التحولات ونجحنا في ذلك وأهدرنا العديد من الفرص أيضا".

واختتم "المحلة فريق كبير وجماهيري وهذا يصنع الفارق مع أي لاعب".

وحقق غزل المحلة انتصاره الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري بالفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري على ملعب خالد بشارة.

سجل عبده يحيى هدف فوز المحلة.

ويعد ذلك الفوز الأول لأحمد عيد عبد الملك كمدرب في الدوري المصري بعد تعادل مع الإسماعيلي وخسارة من طلائع الجيش.

ومنذ عودة غزل المحلة في 2021 للدوري المصري لم يخسر على ملعب خالد بشارة إذ تعادل سلبيا مرتين وفاز في لقاء اليوم.

فوز المحلة برصيد 4 نقاط وضعه في المركز السابع، فيما ظل الجونة برصيد نقطتين في المركز الـ 13.

وصف المباراة

في الدقيقة 25 استغل محمد علي بن حمودة خطأ لاعب وسط الجونة وخطف الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق عبده يحيى تصويبة قوية على يسار الحارس سكنت الشباك معلنا عن الهدف الأول في اللقاء.

ويعد ذلك الهدف رقم 15 لعبده يحيى في الدوري المصري بواقع 13 مع غزل المحلة و2 مع المصري.

من أجمل أهداف الموسم حتى الآن 😯🔥 عبده يحيى يسجل هدف صارووووخي لغزل المحلة في مرمى نادي الجونة 👌#ONTime_Sportspic.twitter.com/SwU5Sn984x — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024

وفي الشوط الثاني عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي الجونة باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 66 لكنه رفض احتسابها.

المباراة شهدت حذرا في منتصف الملعب بين الفريقين وفرص قليلة على استحياء.

إذ سدد كلا الفريقين 4 كرات فقط مناصفة فيما بينهما من أصل 10 في المباراة والتي انتهت بالفوز 1-0 لزعيم الفلاحين.