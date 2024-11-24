"وقف يبرر لي وترك الهجمة خلفه".. عبد الحميد بسيوني يكشف سبب تبديل كريم طارق المبكر

أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش رضاه عن أداء الفريق رغم التعادل السلبي مع سموحة.

وقال بسيوني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "اجتهدنا وكانت لدينا فرص حقيقية في المباراة، وكانت لدينا فرص صعبة مثل تسديدة جودوين التي منعها محمد ربيعة على خط المرمى".

وأضاف "حاولنا استغلال المساحات خلف الظهيرين وتمكننا من الوصول ولكن لم نستثمر الفرص".

وتابع "سموحة فريق كبير ومعه جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة أحمد سامي".

وأوضح "خسرنا نقطتين ولكن اللاعبون قدموا كل ما لديهم على أكمل وجه".

وواصل "حاولنا الوصول للمرمى بكل الطرق ولكن لم نوفق وهذه هي كرة القدم، وبإذن الله القادم أفضل لطلائع الجيش".

وعن تبديله المبكر في الدقيقة 29 بخروج كريم طارق ونزول أحمد سمير قال بسيوني: "كنت أتحدث مع كريم وأطالبه بالاهتمام بالاستلام والتسلم لأنه فقد الكرة وارتدت علينا، فوجدته يبرر لي ما حدث تاركا الهجمة خلفه ولذلك أشركت أحمد سمير ليؤدي المطلوب".

واختتم "كريم لاعبنا وابننا واجتهد معي كثيرا ولا توجد مشكلة هذا مجرد موقف في الملعب ولكن الانضباط والالتزام أهم عندي من الكرة والنتائج".

وتعادل طلائع الجيش مع سموحة سلبيا في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على جهاز الرياضة العسكري.

ويعد ذلك التعادل السلبي السادس هذا الموسم، والأول لكلا الفريقين.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ فبراير 2019، والثالث في تاريخ مواجهاتهما.

التعادل رفع رصيد سموحة وطلائع الجيش لـ 4 نقاط من 3 مباريات.

وصف المباراة

في الدقيقة 13 أرسل كريم طارق عرضية ليسري وحيد الذي سدد كرة تألق الهاني سليمان وأبعدها ببراعة.

وأجرى عبد الحميد بسيوني تغييرا مبكرا بمشاركة أحمد سمير بدلا من كريم طارق في الدقيقة 29.

وأهدر حسام حسن واحدة من أغرب فرص الموسم بعدما حوّل عرضية أرضية وضعته في مواجهة المرمى مباشرة لكنه سدد أعلى العارضة بغرابة في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 41 تألق محمد شعبان حارس طلائع الجيش وأبعد تصويبة محمود صابر الصاروخية لركنية.

في الشوط الثاني تألق محمد ربيعة وشتت من على خط المرمى كرة جودوين شيكا الذي انفرد وسدد كرة مرت من الحارس في الدقيقة 54.

وفي الدقائق الأخيرة حاول لاعبو الفريقين خطف هدف الفوز لكن دون أي جديد لتنتهي المباراة بسادس تعادل سلبي هذا الموسم.