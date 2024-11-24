ميدو جابر: سعداء بالفوز على الزمالك ولكن

أبدى ميدو جابر لاعب المصري سعادته بالفوز على الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال جابر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت صعبة أمام فريق كبير مثل الزمالك، خصوصا أن الفائز سيتجه صوب الصدارة".

وأضاف "انتهينا من مباراة صعبة وفزنا، وتواجدنا مع الكبار في المنافسة هو طموحنا كفريق وإدارة وجماهير".

وأوضح "يجب أن نغلق هذه الصفحة لأننا نستعد لمباراة صعبة للغاية في منافسات الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع "المباريات المقبلة المتتالية ستكون صعبة، ونريد أن نبدأ بشكل جيد في الكونفدرالية. إنيمبا فريق كبير يجب أن نستعد له جيدا".

وواصل المصري تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة وفاز بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وسجل هدف فوز المصري: محمد الشامي.

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

وزاحم المصري كل من الأهلي وبيراميدز والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط.

فيما تكبد الزمالك خسارته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس.