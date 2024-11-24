مدرب المصري: عقدة الزمالك؟ هذه هي حقيقة الأمر

رفض محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري اعتبار الفوز المتكرر على الزمالك بمثابة عقدة للفريق الأبيض.

وقال عبد الكريم في تصريحاته لقناة تن تي في: "لا يوجد شيء يدعى عقدة في كرة القدم. هناك توفيق وتحضير وجهاز فني يعمل مع اللاعبين".

وأضاف "من يحضر جيدا ويجتهد يكافئه الله. درسنا الزمالك جيدا وما طلبناه من اللاعبين تم تنفيذه".

وتابع "محمد مخلوف ومحمد هاشم عادا للمشاركة وباهر المحمدي استعاد مستواه والكل يقول إن صلاح محسن شكل أدائه اختلف. لقد ربحنا لاعبين وليس المباراة فقط".

وواصل "تعادل الأهلي والاتحاد السكندري منح المزيد من الدوافع لكل الفرق المنافسة، وهذا طموح مشروع لكل الفرق وسيفرز لاعبين جيدين للمنتخب".

وواصل المصري تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة وفاز بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وسجل هدف فوز المصري: محمد الشامي.

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

وزاحم المصري كل من الأهلي وبيراميدز والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط.

فيما تكبد الزمالك خسارته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس.