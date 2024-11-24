اتحاد جدة يعلن إصابة نجم الفريق.. ومدة غيابه المتوقعة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 01:16

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إصابة لاعبه موسى ديابي نجم الفريق في أربطة الكاجل الأيسر.

ونشر الاتحاد عبر حسابه على موقع X أن اللاعب الفرنسي من المتوقع أن يغيب 8 أسابيع.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما تعرض لالتواء في أربطة المفصل وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة تصل إلى 8 أسابيع تحت إشراف الجهاز الطبي.

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وعلى الجانب الآخر تعرض عبد العزيز البيشي لاعب الفريق أيضا إلى إصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح النادي أن البيشي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرة وسيحتاج لتأهيل ومن المتوقع أن يغيب من 3 إلى 4 أسابيع.

وتألق ديابي رفقة الاتحاد خلال الموسم الجاري إذ شارك في 12 مباراة وسجل مرة واحدة لكن صنع 10 أهداف.

وتعاقد الهلال مع ديابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أستون فيلا مقابل 60 مليون يورو.

ويحتل الاتحاد وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، إذ يبتعد بقارق نقطة واحد عن منافسه الهلال.

الدوري السعودي موسى ديابي اتحاد جدة عبد العزيز البيشي
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