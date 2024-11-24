فليك: لا يوجد خطأ تسبب في تعادلنا مع سيلتا فيجو.. وسهلنا المباراة على الخصم

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 01:02

كتب : FilGoal

هانزي فليك - برشلونة × موناكو

شدد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة ألا يوجد خطأ معين تسبب في تعادل فريقه مع سيلتا فيجو.

وتعادل برشلونة مع منافسه سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق بعد التقدم بثنائية دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "ليست وظيفتي أن أعلق على مدى استحقاقية طرد جيرارد مارتن من عدمها".

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وأضاف "لم أفكر في تبديل مارك كاسادو بسبب حصوله على بطاقة صفراء، لكن ارتكبنا الكثير من الأخطاء وسهلنا المباراة لسيلتا فيجو".

وأكمل "لم أشعر أن الفريق فقد التركيز بعد طرد كاسادو، لكن اللعب ضد سيلتا فيجو ليس سهلا، لا يوجد عذر، لأن الظروف ذاتها بالنسبة لسيلتا فيجو".

وواصل "عقلية جافي جيدة للغاية، نهدف إلى جعله يلعب مباراة كاملة، لكن هذا الشيء سيحدث خطوة بخطوة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد خطأ حاسم تسبب في تعادلنا سواء طرد كاسادو أو خطأ جول كوندي في تلقينا هدف، ارتكبنا الكثير من الأخطاء في التمرير وفقدان الكرة والقرارات السيئة".

النتيجة تركت برشلونة على الصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و7 نقاط عن ريال مدريد الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

أما سيلتا فيجو فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

برشلونة سيلتا فيجو هانز فليك الدوري الإسباني
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