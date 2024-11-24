مدرب الهلال: كنا نعلم أنه سيأتي يوم لن نكون في يومنا ونخسر.. ولا أعرف ماذا حدث

أبدى جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال عدم رضاه بالخسارة من الخليج والتي أنهت سلسلة انتصارات متتالية محليا في السعودية.

وخسر الهلال من الخليج بنتيجة 3-2 لأول مرة في الدوري السعودي بعد 46 مباراة دون خسارة.

وقال خيسوس مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أنه سيأتي يوم لن نكون في يومنا ونخسر، كنا متقدمين، لا أعرف ماذا حدث، قد يكون بسبب إرهاق بعض اللاعبين بعد العودة من المنتخبات".

وأضاف "لا نقلل من فريق الخليج، لقد قاتل بعد تقدمنا بهدفين، وآمن بحظوظه، هناك مفاجآت تحصل، ونبارك للخليج".

وأكمل "واصلنا سلسلة انتصارات طويلة في كل البطولات، وحينما يأتي يوم هكذا يكون مزعجاً، ولكن لنؤمن أن هذه كرة القدم، وحتى في الشوط الأول مع تقدمنا لم أكن راضياً على جوانب عدة".

وأتم "لا يجب علينا أن نبحث عن سلبيات اللاعبين بل يجب أن نعزز الإيجابيات ونصحح الأخطاء".

تحطم الأرقام

هذا الفوز هو الأول تاريخيا لنادي الخليج أمام الهلال في الدوري السعودي.

سلسلة اللا هزيمة لنادي الهلال في المسابقات المحلية تحطمت بعد توقفها عند 57 مباراة.

سلسلة عدم الخسارة المتتالية في الدوري السعودي انتهت عند 46 مباراة، ليستمر رقم أهلي جدة (51).

الهلال لم يخسر في آخر 28 مباراة بجميع المسابقات، وهو ما توقف اليوم أيضا.

الزعيم خارج ملعبه لم يتلقَ أي هزيمة في الدوري السعودي خلال آخر 23 مباراة، وهو ما أوقفه الخليج.