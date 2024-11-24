كامل أبو علي: المصري هذا الموسم سيقدم نتائج مميزة وكرة قدم جميلة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 00:57

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

يرى كامل أبو علي رئيس النادي المصري أن فوز فريقه على الزمالك كان من المهم لوضع الفريق في صدارة الدوري.

وانتصر المصري على الزمالك بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال أبو علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على الزمالك مهم جدا بالنسبة لنا ووضع المصري في صدارة الدوري مع فرق أخرى".

أخبار متعلقة:
مؤتمر علي ماهر: الزمالك لم يشكل خطورة علينا.. وسنواجه هذه المشكلة هذا الموسم خبر في الجول - مكافآت خاصة من كامل أبو علي وماهر للاعبي المصري بعد الفوز على الزمالك

وأضاف "أتمنى أن تستمر انتصارات الفريق وأعتقد أن المصري هذا الموسم سيقدم نتائج مميزة".

وواصل "الدوري هذا الموسم صعب وطويل وسنفعل كل ما لدينا وننتظر التوفيق من الله".

وأكد "المصري من الفرق التي تقدم كرة قدم جميلة هذا الموسم، وروح الفريق رائعة والجهاز الفني على أعلى مستوى وهدفنا أن نحقق شيئا رائعا هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "لاعبو الفريق يشعرون جيدا بالمجهود المبذول من قبل مجلس الإدارة وحالة الاستقرار التي يعيشها المصري".

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

وزاحم المصري كل من الأهلي وبيراميدز والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط.

فيما تكبد الزمالك خسارته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس.

المصري كامل أبو علي الدوري المصري
نرشح لكم
محمد حمدي زكي: لم أتدرب لـ 6 أيام ولكني أصريت على التواجد مع المحلة أحمد عيد عبد الملك: المحلة أول من يسجل في مرمى الجونة.. وتحية لعلاء عبد العال "وقف يبرر لي وترك الهجمة خلفه".. عبد الحميد بسيوني يكشف سبب تبديل كريم طارق المبكر ميدو جابر: سعداء بالفوز على الزمالك ولكن مدرب المصري: عقدة الزمالك؟ هذه هي حقيقة الأمر مراقب الأهلي والاتحاد: رحلت عن الرابطة لانشغالي بعملي الخاص.. وهذا ما حدث في المؤتمر خبر في الجول - مكافآت خاصة من كامل أبو علي وماهر للاعبي المصري بعد الفوز على الزمالك مؤتمر جوميز: هناك خطأ وسأجد الحل.. وهذا سبب عدم بدء زيزو ضد المصري
أخر الأخبار
سيد معوض يتحدث للمرة الأولى عن إصابة ابنه عمر 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 2 ساعة | منتخب مصر
محمد حمدي زكي: لم أتدرب لـ 6 أيام ولكني أصريت على التواجد مع المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد عيد عبد الملك: المحلة أول من يسجل في مرمى الجونة.. وتحية لعلاء عبد العال 2 ساعة | الدوري المصري
"وقف يبرر لي وترك الهجمة خلفه".. عبد الحميد بسيوني يكشف سبب تبديل كريم طارق المبكر 2 ساعة | الدوري المصري
علاء نبيل: أداء فريق وائل رياض أفضل من ميكالي.. وجمال علام يظن أني أريد "اللقطة" 2 ساعة | الكرة المصرية
ميدو جابر: سعداء بالفوز على الزمالك ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري: عقدة الزمالك؟ هذه هي حقيقة الأمر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته