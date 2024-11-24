كامل أبو علي: المصري هذا الموسم سيقدم نتائج مميزة وكرة قدم جميلة

يرى كامل أبو علي رئيس النادي المصري أن فوز فريقه على الزمالك كان من المهم لوضع الفريق في صدارة الدوري.

وانتصر المصري على الزمالك بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال أبو علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على الزمالك مهم جدا بالنسبة لنا ووضع المصري في صدارة الدوري مع فرق أخرى".

وأضاف "أتمنى أن تستمر انتصارات الفريق وأعتقد أن المصري هذا الموسم سيقدم نتائج مميزة".

وواصل "الدوري هذا الموسم صعب وطويل وسنفعل كل ما لدينا وننتظر التوفيق من الله".

وأكد "المصري من الفرق التي تقدم كرة قدم جميلة هذا الموسم، وروح الفريق رائعة والجهاز الفني على أعلى مستوى وهدفنا أن نحقق شيئا رائعا هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "لاعبو الفريق يشعرون جيدا بالمجهود المبذول من قبل مجلس الإدارة وحالة الاستقرار التي يعيشها المصري".

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

وزاحم المصري كل من الأهلي وبيراميدز والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط.

فيما تكبد الزمالك خسارته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس.