جدل تحكيمي وعودة في دقيقتين.. سيلتا فيجو يعرقل برشلونة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 00:48

كتب : FilGoal

جافي - أسباس

انتزع سيلتا فيجو تعادلا مثيرا مع برشلونة في المباراة التي جمعتهما على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وشارك جافي أساسيا للمرة الأولى منذ قرابة عام، حيث غاب لوقت طويل بداعي الإصابة.

وكان جافي قد عاد للمشاركة على أرض الملعب كبديل، أمام إشبيلية في الجولة العاشرة، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 5-1.

واستمر غياب لامين يامال جناح الفريق للإصابة، رفقة أنسو فاتي وفيران توريس ورونالد أراوخو وإريك جارسيا وأندرياس كريستنسن ومارك بيرنال ومارك أندريه تير شتيجن.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري

أمامهما: رافينيا - داني أولمو - جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

البداية أتت بهدف سجله رافينيا في الدقيقة 13 بعد انطلاقة ومراوغة وتسديدة مرت على يمين الحارس.

وأثير جدل تحكيمي في اللقاء، حيث سقط إياجو أسباس داخل منطقة جزاء برشلونة بعد التحام مع جيرارد مارتن، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وقبل نهاية الشوط الأول طالب أسباس بالإنذار الثاني لمارتن بعد تدخل قوي ضده، ولكن الحكم لم يحتسبه أيضا ليثور أسباب ويعترض بالخروج من الملعب، ويتلقى هو الإنذار.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل هيكتور فورت بدلا من جيرارد مارتن.

وفي الدقيقة 61 اقترب برشلونة من حسم المباراة بهدف روبرت ليفاندوفسكي.

الهدف هو الخامس عشر للبولندي هداف الدوري الإسباني حتى الآن.

وانقلب حال المباراة تماما بين الدقيقتين 82 و86.

الدقيقة 82 شهدت طرد مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة بالإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 84 سجل سيلتا فيجو هدفا تم إلغاؤه لأن الكرة اجتازت الخط وخرجت من الملعب قبل تمريرها.

في نفس الدقيقة سريعا من خطأ فادح لجول كوندي، تمكن ألفونسو جونزاليس من تقليص الفارق.

وأخيرا في الدقيقة 86 سجل هوجو ألفاريز هدف التعادل ليفقد برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع الدوري.

النتيجة تركت برشلونة على الصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و7 نقاط عن ريال مدريد الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

أما سيلتا فيجو فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

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