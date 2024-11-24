كوستاس يعيد الأمجاد بعد 36 عاما.. راسينج يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا بالفوز على كروزيرو

توج راسينج كلوب الأرجنتيني بلقب كوبا سود أمريكانا 2024 بالفوز على كروزيرو البرازيلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

البطولة التي تعادل الكونفدرالية في إفريقيا أقيم النهائي الخاص بها هذا الموسم في ملعب بابلو روخاس في أسنسيون عاصمة باراجواي.

وأعاد راسينج الألقاب القارية للأرجنتين بعد غياب 3 سنوات منذ فوز ديفينسيا الأرجنتيني بلقب نسخة 2020 آنذاك.

وحجز راسينج بطاقة التأهل المباشر للنسخة المقبلة من كوبا ليبرتادوريس 2025، كما سيشارك في ريكوبا سود أمريكانا 2025 (كأس السوبر القاري) ضد بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتحدد بعد.

وأصبح راسينج خامس فريق أرجنتيني يجمع بين لقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا بعد إنديبندينتي وسان لورينزو وبوكا جونيورز وريفر بليت.

ورفع النادي رصيده من الألقاب لـ 40 بواقع 33 لقبا محليا و7 ألقاب قارية.

وأصبح راسينج الفريق رقم 18 الذي يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا، والثامن الأرجنتين.

وللموسم الثالث على التوالي تخسر الفرق البرازيلية فرصة حصد اللقب، في 2022 خسر ساو باولو لصالح إنديندينتي ديل فايي الإكوادوري وفي 2023 خسر فورتاليزا لصالح ليجا دي كيتو الإكوادوري.

منذ 7 أشهر صرَح جوستافو: "إذا فزنا بلقب كوبا سود أمريكانا ربما سيكون هذا حلم حياتي"، والآن حقق حلمه.

وقاد جوستافو كوستاس المدير الفني لراسينج فريقه للفوز بأول لقب قاري منذ 1988.

حينها كلاعب فاز على كروزيرو البرازيلي في نهائي كأس سوبر أمريكا الجنوبية، وبعد 36 عاما قاد فريقه كمدرب للفوز على كروزيرو في نهائي كوبا سود أمريكانا وأعاد الألقاب القارية لخزائنه.

وكلاهما لقبي كوستاس الوحيدين مع راسينج كلاعب وكمدرب.

وصف المباراة

تقدم راسينج مبكرا للغاية في الدقيقة 3 بفضل هدف روجر مارتينيز لكن ألغي الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

لكن راسينج استطاع استغلال تفوقه مبكرا بتسجيل هدفين في 5 دقائق.

فسجل الكولومبي روجر مارتينيز هدفا في الدقيقة 15 من صناعة مواطنه خوان فيرناندو كوينتيرو.

وبعد 5 دقائق أضاف أدريان مارتينيز الهدف الثاني للنادي المُلقب بالأكاديمية، معززا رصيده التهديفي لـ 10 متصدرا ترتيب الهدافين.

شوط أول انتهى بتقدم راسينج ضد كروزيرو الذي يدربه فيرنانديز دينيز -مدرب فلومينينسي السابق- بثنائية دون مقابل.

وفي الشوط الثاني قلص كايو جورج -لاعب يوفنتوس السابق- الفارق في الدقيقة 52.

هدف هو الخامس له في 7 مباريات خاضها في النسخة الحالية من عودته من يوفنتوس.

وازداد ضغط كروزيرو في الدقائق الأخيرة ومن مرتدة سريعة سجل روجر مارتينيز الهدف الثالث وأنهى اللقاء لصالح راسينج.