مراقب الأهلي والاتحاد: رحلت عن الرابطة لانشغالي بعملي الخاص.. وهذا ما حدث في المؤتمر

كشف عادل محفوظ مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري ما حدث أثناء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وقال عادل محفوظ عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا أحترم كل الصحفيين ولا يمكن أن أفعل أي شيء خارج لهم، وقدمت الاعتذار لرابطة الأندية ولجنة المسابقات".

وأضاف "لدي عملي الخاص وقبل الموسم اعتذرت عن عدم الاستمرار في مراقبة مباريات رابطة الأندية لكنهم رفضوا الاعتذار".

وواصل "قبل المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والاتحاد وحسب القواعد طلبت من الصحفيين أن تكون الأسئلة في النواحي الفنية فقط لكني فوجئت أن أول سؤال لمدرب الاتحاد كان عن التحكيم وظل ينظر لي بتعجب بسبب السؤال".

وأكمل "طلبت من الحضور أن تكون الأسئلة فنية فقط ورد أحدهم (انت متقولناش نقول إيه ومنقولش ايه، احنا مش جايين المؤتمر عشان نتصور معاك) وكان ردي عليه (انت متطولش تتصور معايا)".

وأوضح "فوجئت أن الحضور في المؤتمر قام وخرج من القاعة، ثم قابل الصحفيين كولر وأخبروه بإلغاء المؤتمر وجاء مندوب الأهلي ليسألني وأخبرته أن المؤتمر سيقام بشكل طبيعي وإذا لم يحضر المدرب سيتم تطبيق اللائحة عليه".

وتابع "بالفعل حضر كولر المؤتمر دون تواجد أي صحفي وكنت أحضر أنا فقط وأحد أصدقائي وكنت أرتدي الملابس الرياضية بسبب تواجدي في الملعب قبل انطلاق المباراة بـ3 ساعات كاملة".

وأتم تصريحاته "فوجئت بعد المباراة بتحولي للتحقيق من أحد القنوات وبعدها أبلغت الرابطة باعتذاري عن عدم مراقبة المباريات والعمل في الرابطة مدى الحياة، أنا في الأساس أمتلك عملي الخاص ولست متفرغا للعمل مع الرابطة".

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استبعاد مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري مع العمل في البطولات التي تنظمها.

وأصدرت الرابطة بيانا جاء فيه: "بناء على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والتاحاد في الجولة الثالثة من الدوري، تؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة على احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباريات وعليه قامت الرابطة بالسماع إلى جميع الأطراف واستدعت مراقب المباراة للتحقيق معه لكنه اعتذر عن الخضوع للتحيق".

"وبعد استبيان الحقائق من أطراف مختلفة فقد تأكد عدم تعامل المراقب وفقا للمهام المحددة له والتحدث مع الصحفيين بشكل غير لائق وعليه قررت الرابطة استبعاد مراقب المباراة من جميع المباريات التي تنظمها الرابطة".

وقاطع الصحفييون وقائع المؤتمر الذي أعقب مباراة الأهلي والاتحاد تضامنا مع أحد زملائهم الذي اختلف مع مراقب المباراة.