ماريسكا: فقدنا السيطرة في بعض الأوقات ضد ليستر.. وجاكسون رائع

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن فريقه فقد السيطرة في بعض الأوقات ضد ليستر سيتي.

وعاد تشيلسي للانتصارات في الدوري بعد غياب مباراتين وفاز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب كينج باور بالجولة 12 .

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي: "في أول 30 دقيقة كنا نسيطر بشكل كامل على المباراة ثم بدأنا في ارتكاب بعض الأخطاء وفقدنا السيطرة".

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وأضاف "في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول بدأنا نتصرف بطريقة غير متقنة، هذا شيء يمكننا أن نتعلمه في كرة القدم".

وأكمل "منذ أن توليت تدريب تشيلسي ونيكولاس جاكسون يعمل بشكل رائع، الجميع يشاهد أهدافه وتمريراته الحاسمة، هو كذلك أيضا بدون الكرة إذ يضغط على الخصم بشكل مستمر".

وأنهى حديثه قائلا: "طريقتي في اللعب تتطلب خصائص معينة من اللاعبين، مباراة ليستر سيتي كانت مناسبة لإنزو فيرنانديز الذي يقدم أداء رائعا".

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 22 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد ليستر عند النقطة العاشرة في المركز الـ16.

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