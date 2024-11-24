مازيمبي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا سيدات.. وجائزتان لـ مسار

حصدت سيدات مازيمبي الكونغولي لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخهن في النسخة الرابعة للبطولة.

وانتصر مازيمبي على الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وسجلت مارلين كاساجي هدف الفوز باللقب من علامة الجزاء في الشوط الثاني.

وفازت سيدات مازيمبي بجائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، فيما حصدت سيدات الجيش الملكي بقيمة 400 ألف دولار.

فيما فازت سيدات مسار بجائزة مالية قدرها 350 ألف دولار بعد احتلال المركز الثالث من المشاركة الأولى.

FINAL WHISTLE MOMENTS! TP Mazembe are the #CAFWCL2024 champions! 🔥 pic.twitter.com/gK9XaCiGFX — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 23, 2024

ويعد صنداونز الأكثر تتويجا باللقب برصيد مرتين ويليه الجيش الملكي ثم مازيمبي بلقب وحيد.

وعلى مستوى الجوائز الفردية فازت حبيبة الطاهر حارس مسار تفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري أبطال إفريقيا سيدات 2024.

كما فاز مسار بجائزة اللعب النظيف في دوري أبطال إفريقيا سيدات.