خبر في الجول - مكافآت خاصة من كامل أبو علي وماهر للاعبي المصري بعد الفوز على الزمالك

وعد كامل أبو علي رئيس نادي المصري صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد الفوز على الزمالك في الدوري المصري.

وانتصر المصري على الزمالك بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com وعد رئيس المصري لاعبيه بصرف مكافآت خاصة مضاعفة بعد الفوز على الزمالك.

كما وعد علي ماهر المدير الفني بصرف مكافأة خاصة للشامي وصلاح محسن بعدما ساهما في هدف الانتصار.

وسجل الشامي هدف هو الثاني له على التوالي في شباك الزمالك بعدما سجل في لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي.

كما صنع صلاح محسن أول أهدافه هذا الموسم بعدما سجل 3 أهداف، مساهما بتسجيل 4 أهداف في 4 مباريات.

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وسجل هدف فوز المصري: محمد الشامي.

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

وزاحم المصري كل من الأهلي وبيراميدز والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط.

فيما تكبد الزمالك خسارته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس.