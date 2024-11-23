ووكر: سنخسر من ليفربول إذا لعبنا بهذا الأداء.. وهذا الشيء هو الأكثر إحباطا

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

كايل ووكر

أقر كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي أن فريقه سيتعرض للهزيمة إذا لعب بهذا الأداء ضد ليفربول.

وحقق توتنام أكبر مفاجأة في الكرة الإنجليزية منذ سنوات طويلة بعدما فاز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري على أرضه وبين جماهيره براعية دون رد.

وقال الظهير الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: "من الصعب الوقوف هنا للحديث عن الخسارة عندما لا أستوعب الأمر بشكل مضبوط، لكن وقفت هنا عندما فزنا بالألقاب، لذلك سأقف هنا عند الهزائم أيضا".

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وأضاف "الشيء الأكثر إحباطا كمدافع هو عدم الحفاظ على شباكنا من استقبال الأهداف ونحن لا نفعل ذلك، يجب أن نعود إلى الأساسيات".

وأكمل "الأمر لا يتعلق فقط بالأربعة أو الخمسة أو الستة في خط الدفاع، بل جميع اللاعبين الـ11 الموجودين على أرض الملعب".

وتابع "لا أستطيع أن أقول إننا فقدنا الثقة معا، أمضيت 8 سنوات مع هذه المجموعة وتفقد الثقة كفريق، علينا أن نتذكر ما حققناه معا، سنواصل القتال دائما حتى نعود إلى حالتنا الطبيعية".

وأنهى حديثه قائلا: "مباراة ليفربول فرصة رائعة لقلب الأمور وحصد 3 نقاط من فريق متصدر جدول الترتيب، إذا لعبنا بهذا الأداء ضده سنتعرض للهزيمة".

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 19 في المركز السادس، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني.

وتعد الهزيمة هي الخامسة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوسيب جوارديولا.

كما هي أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 5 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري وتوتنام مرة أخرى ولكن في الدوري.

ولأول مرة يخسر جوارديولا على أرضه في الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف.

وأصبح توتنام أكثر الفرق التي فازت على جوارديولا طوال مسيرته التدريبية بواقع 9 مرات.

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