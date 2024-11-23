بوستيكوجلو: اللعب ضد مانشستر سيتي مخيف ومفزع.. وانتصرنا بتلك الطريقة

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - أنجي بوستيكوجلو

يرى أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام أن اللعب ضد مانشستر سيتي مخيف ومفزع بالرغم من أنه يمر بأسوأ فتراته تحت قيادة بيب جوارديولا.

وحقق توتنام أكبر مفاجأة في الكرة الإنجليزية منذ سنوات طويلة بعدما فاز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري على أرضه وبين جماهيره براعية دون رد.

وقال بوستيكوجلو لـ بي بي سي: "اللعب ضد مانشستر سيتي في ملعبه شيء مخيف، لكن فخور باللاعبين، عملنا بجد وانضباط ولعبنا بشكل جيد بأسلوب لعبنا".

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وأضاف "كنا حاسمين لأن مانشستر سيتي لن يعطيك الفرصة لصناعة العديد من الفرص، تحلينا بالنضوج بطريقة التعامل مع الكرة والسيطرة عليها، من الممكن أن تشعر بالفزع ولا تريد اللعب ضده، لكن يجب أن تلعب".

وأكمل "مانشستر سيتي يختبرونك بكل الطرق عقليا وجسديا وتكتيكيا، لكن نحن فريق أفضل خلال العام الجاري أكثر من الموسم الماضي".

وأنهى حديثه قائلا: "جيمس ماديسون ليس فقط قيمته بالهدفين الذي سجلهما، لكنه كان مفتاحا بالنسبة لنا في السيطرة على خط الوسط، عمل بجد دفاعيا، كان بعيدا عن مستواه، لكن صمم على العودة إلى مستواه وقدم مباراة مثالية".

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 19 في المركز السادس، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني.

وتعد الهزيمة هي الخامسة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوسيب جوارديولا.

كما هي أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 5 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري وتوتنام مرة أخرى ولكن في الدوري.

ولأول مرة يخسر جوارديولا على أرضه في الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف.

وأصبح توتنام أكثر الفرق التي فازت على جوارديولا طوال مسيرته التدريبية بواقع 9 مرات.

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