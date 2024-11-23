مؤتمر جوميز: هناك خطأ وسأجد الحل.. وهذا سبب عدم بدء زيزو ضد المصري

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

زيزو - جوزيه جوميز - أحمد مجدي

أوضح جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك سبب عدم الدفع بـ أحمد سيد "زيزو" أساسيا في مواجهة المصري في الدوري.

وانتصر المصري على الزمالك بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك في المؤتمر الصحفي: "هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون جدية وقوة وطاقة وخلق فرص تهديفية، بالطبع هناك خطأ وسأجد الحل للعودة للطريق الصحيح".

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وأضاف "في كرة القدم يمكن أن تتعادل أو تخسر، خسرنا لأننا لم نقدم كل شيء وهو ما حدث اليوم. وفي الشوط الثاني قاتلنا والروح كانت مختلفة، لكننا أهدينا 20 دقيقة من الشوط الأول للخصم، وأعد الجماهير بحل المشكلة".

وعن عدم الدفع بزيزو أساسيا قال: "كان لدينا خيارين، الأول أن يبدأ أساسيا ويخرج بين شوطي اللقاء أو أن يشارك كبديل في الشوط الثاني".

وأكمل "زيزو لاعب محترف وعاد بشكل أسرع من المفترض، تخيل أن نتأخر في النتيجة في الشوط الأول ثم يخرج زيزو لذلك اخترت أن يلعب في الشوط الثاني".

وأردف "تعرض مصطفى شلبي لمشكلة بدنية، ولم أتوقع إصابة ناصر ماهر خاصة وأن لدينا مباراة بعد 3 أيام".

وشارك زيزو كبديل في الشوط الثاني بدلا من مصطفى شلبي، فيما خرج ناصر ماهر مصابا في آخر ربع ساعة من عمر اللقاء.

وأتم "لدينا مشاكل عديدة، وحاولنا إيجاد توازن من أجل مصلحة الفريق".

وسجل هدف فوز المصري: محمد الشامي.

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

وزاحم المصري كل من الأهلي وبيراميدز والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط.

فيما تكبد الزمالك خسارته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس

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