استبعاد مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من بطولات رابطة الأندية

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استبعاد مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري مع العمل في البطولات التي تنظمها.

وأصدرت الرابطة بيانا جاء فيه: "بناء على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والتاحاد في الجولة الثالثة من الدوري، تؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة على احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباريات وعليه قامت الرابطة بالسماع إلى جميع الأطراف واستدعت مراقب المباراة للتحقيق معه لكنه اعتذر عن الخضوع للتحيق".

"وبعد استبيان الحقائق من أطراف مختلفة فقد تأكد عدم تعامل المراقب وفقا للمهام المحددة له والتحدث مع الصحفيين بشكل غير لائق وعليه قررت الرابطة استبعاد مراقب المباراة من جميع المباريات التي تنظمها الرابطة".

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وقاطع الصحفييون وقائع المؤتمر الذي أعقب مباراة الأهلي والاتحاد تضامنا مع أحد زملائهم الذي اختلف مع مراقب المباراة.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com:"واقعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري يتم التحقيق فيها".

وأضاف "سمعنا أقوال مراقب المباراة وتم التواصل مع الصحفي الذي أثيرت بسببه الواقعة. نقدر دور الإعلام وفي الوقت ذاته نريد الحفاظ على الأمور التنظيمية".

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

تقدم الأهلي بهدف عمرو السولية، فيما سجل بيكالي أوبامي هدف زعيم الثغر.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ 2020 إذ فاز الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتها بجميع المسابقات.

وتسبب مروان داوود في ركلتي جزاء للأهلي، الأولى في الشوط الأول أهدرها إمام عاشور والثانية في الشوط الثاني سجلها عمرو السولية.

لكنه تدارك أخطائه وصنع هدف التعادل القاتل من عرضية متقنة في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي والاتحاد لـ 7 نقاط في الصدارة رفقة بيراميدز والمصري.

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