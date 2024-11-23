سقطت كل الأرقام.. الخليج يصعق الهلال بعودة خرافية

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

الخليج - الهلال

في مباراة حطمت هيمنة الزعيم وأرقامه القياسية، تغلب الخليج على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي.

البداية أتت في الدقيقة 12 بتوقيع ماركوس ليوناردو، الذي سجل هدف الهلال الأول بصناعة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وفي الدقيقة 37 سجل ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني، بعد تمريرة من سالم الدوسريز

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وتحصل الخليج على ركلة جزاء في الدقيقة 45، سددها كونستانتينوس فورتونيس ولكن تصدى لها المغربي ياسين بونو، لتعود ويتابعها عبد الله السالم في الشباك.

ورغم ذلك سجل محمد القحطاني هدفا ثالثا للهلال في الدقيقة 45+8، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل السالم ثاني الأهداف في الدقيقة 47 بعد تمريرة حاسمة من خالد ناري.

وأجرى جورجي جيسوس مدرب الهلال 3 تبديلات في الدقيقة 77، حيث حل نواف الدوسري وعبد الله الحمدان وحمد اليامي، بدلا من محمد كنو وماركوس ليوناردو ومحمد القحطاني.

ولكن في الدقيقة 85 صعق فابيو مارتينز الهلال بصناعة ناري مجددا، وسجل ثالث أهداف الخليج.

وأتى خالد الغنام بدلا من جواو كانسيلو في صفوف الهلال في الدقيقة 90.

الخسارة الأولى للهلال في الدوري هذا الموسم والموسم الذي يسبقه أيضا، وضعت الصدارة في موقف حرج للمرة الأولى.

الزعيم لا يزال على الصدارة برصيد 28 نقطة، ولكن الاتحاد الذي يواجه الفتح غدا يملك 27 نقطة وسيتصدر إن فاز.

أما الخليج فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.

تحطم الأرقام

هذا الفوز هو الأول تاريخيا لنادي الخليج أمام الهلال في الدوري السعودي.

سلسلة اللا هزيمة لنادي الهلال في المسابقات المحلية تحطمت بعد توقفها عند 57 مباراة.

سلسلة عدم الخسارة المتتالية في الدوري السعودي انتهت عند 46 مباراة، ليستمر رقم أهلي جدة (51).

الهلال لم يخسر في آخر 28 مباراة بجميع المسابقات، وهو ما توقف اليوم أيضا.

الزعيم خارج ملعبه لم يتلقَ أي هزيمة في الدوري السعودي خلال آخر 23 مباراة، وهو ما أوقفه الخليج.

الدوري السعودي الهلال الخليج
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