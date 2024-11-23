مؤتمر علي ماهر: الزمالك لم يشكل خطورة علينا.. وسنواجه هذه المشكلة هذا الموسم

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

علي ماهر - المصري

شدد علي ماهر المدير الفني لـ المصري أن لاعبي الزمالك لم يشكلوا أي خطورة على مرمى فريقه، وأوضح سبب صعوبة هذا الموسم.

وانتصر المصري على الزمالك بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال المدير الفني لـ المصري خلال المؤتمر الصحفي: "قرأنا وحفظنا تحركات وأسلوب لعب الزمالك، ولم يشكلوا علينا أي فرصة خطيرة".

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وأضاف "أحب التحضير للمباريات الكبيرة والهدف هو الفوز وحصد 3 نقاط، والفوز توفيق من الله".

وأكمل "سنواجه هذا الموسم مشكلة هي السفر وضغط المباريات بسبب المشاركة الإفريقية، نريد المنافسة محليا وقاريا هذا الموسم".

وواصل "ما يهم هو كيفية تحضير لاعبي الفريق ذهنيا وفنيا وبدنيا، لأن بعد 3 أيام سنخوض مباراة أخرى مهمة ونريد غلق صفحة مباراة الزمالك والتركيز على القادم".

وأردف "المباراة المقبلة في الكونفدرالية لا تقل أهمية عن لقاء الزمالك، ولدينا لاعبو يخوضون تلك التجارب للمرة الأولى وهم رجال ويستطيعون فعل ذلك".

وتابع "كل اللاعبين يعرفون أدوارهم، ولا يوجد أي لاعب لدي يخرج عن النص، وإذا خرج أي لاعب عن النص سيكون مكانه خارج النادي وليس خارج حساباتي".

وأتم "حزين لغياب جمهور المصري في المباراة، ووجوده مهم للفريق واللاعبين، والجمهور يتواجد في المواقف الصعبة ونحن نستمد قوتنا منه فهو رقم 1 وليس 12، لأنهم يعطون اللاعبين دفعة وتركيز كبير".

وسجل هدف فوز المصري: محمد الشامي.

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

وزاحم المصري كل من الأهلي وبيراميدز والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط.

فيما تكبد الزمالك خسارته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس.

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