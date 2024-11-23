في مباراة سيميوني الـ 700.. أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ألافيس

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ألافيس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وكانت هذه هي المباراة رقم 700 للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في قيادة أتلتيكو مدريد.

ألافيس تقدم في المبرااة بهدف جون جريدي في الدقيقة 7.

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وفي الدقيقة 46 أجرى سيميوني تبديلين بنزول ألكساندر سورلوث وجوليانو سيميوني بدلا من خافيير جالان وماركوس يورينتس.

ثم أتى خوليان ألفاريز في الدقيقة 59 بدلا من أنخيل كوريا.

واستمرت التبديلات بنزول رودريجو دي بول بدلا من صامويل لينو في الدقيقة 64.

ثم حل رودريجو ريكيلمي بدلا من كوكي في الدقيقة 70.

وأخيرا تمكن أتلتيكو من التعادل بفضل ركلة جزاء سجلها أنطوان جريزمان في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 86 سجل ألكساندر سورلوث هدف الفوز بعد تمريرة من دي بول.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 29 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يملك مباراة في الجولة الحالية، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

بينما تجمد رصيد ألافيس عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

ويقود سيميوني فريق أتليتكو مدريد منذ ديسمبر 2011، ونجح خلال تلك الفترة في الفوز ببطولتين للدوري الإسباني، ومثلهما للدوري الأوروبي، وبطولة لكأس إسبانيا وآخرى للسوبر الإسباني.

كما نجح سيميوني في الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2015 - 2016.

دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
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