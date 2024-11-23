بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يواصل مطاردة بايرن بالفوز على بريمن

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

تغلب أينتراخت فرانكفورت على ضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش نجم فرانكفورت في التشكيل الأساسي، واستمر في الملعب حتى خرج في الدقيقة 81 وأتى الجزائري فارس شايبي بدلا منه.

محاولات مرموش بدأت في الدقيقة 5 بتسديدة مرت فوق العارضة.

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وفي الدقيقة 12 حاول الجناح المصري مجددا من متابعة، ولكن مرت كرته فوق العارضة مرة أخرى.

وأتى الهدف في الدقيقة 45 بعد تمريرة من هوجو إكيتيكي، ليتلقاها ماريو جوتزه ويسدد من لمسة واحدة في سقف المرمى.

وحصل مرموش على إنذار في الدقيقة 56، ثم حاول مرة أخرى بتسديدة في الدقيقة 64 ولكنها اصطدمت بالدفاع.

ومن جديد سدد مرموش في الدقيقة 66، لتصل الكرة إلى الحارس مايكل زيتيرير.

وكاد بريمن أن يتعادل في الدقيقة 76، ولكن تمكن كيفن تراب من التصدي لرأسية ميتشيل فايسر الخطيرة.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، ونقطتين عن لايبزج الثالث.

أما فيردر بريمن فقد تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذا الفوز كان الثالث على التوالي لفرانكفورت في الدوري.

عمر مرموش فرانكفورت الدوري الألماني
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