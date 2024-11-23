العقدة مستمرة.. المصري يحقق سجلا تاريخيا ضد الزمالك بفضل هدف الشامي

واصل المصري تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة وفاز بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وسجل هدف فوز المصري: محمد الشامي.

ولأول مرة ينتصر المصري على الزمالك في 4 مباريات متتالية في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

وأيضا لأول مرة لا يخسر المصري في 6 مباريات متتالية من الزمالك لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري، متفوقا على سلسلة ضمت 5 مباريات بين 2004 و2006.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد 11 مباراة دون فوز من قبل ضد الأبيض.

وزاحم المصري كل من الأهلي وبيراميدز والاتحاد في الصدارة برصيد 7 نقاط.

فيما تكبد الزمالك خسارته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس.

































































































































التشكيل

قاد شيكابالا هجوم الزمالك فيما بدأ أحمد سيد "زيزو" على مقاعد البدلاء، وغاب محمد صبحي وعمر فرج.

فيما بدأ صلاح محسن ومحمد الشامي وميدو جابر في هجوم المصري.

وصف المباراة

في الدقيقة 3 كادت كرة طولية أن تباغت محمود جاد بعدما سقط ومرت من فوقه على حدود منطقة الجزاء لكن الدفاع تدخل وشتت قبل وصول ناصر منسي لها.

بدأ المصري الاستحواذ على الكرة ومحاولة تهديد مرمى الزمالك، وأطلق ميدو جابر كرة تصدى لها عواد على مرتين في الدقيقة 24.

وتعرض شيكابالا لإصابة عضلية في الدقيقة 27 خرج على إثرها وعوضه كونراد ميشالاك بعد 3 دقائق في أول تغييرات الأبيض الاضطرارية.

وفي الدقيقة 33 تألق عواد من جديد ومنع تسديدة ميدو جابر ثم شتت الدفاع الكرة لركنية.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول انفرد ميشالاك بعد بينية متقنة من ناصر منسي لكنه سدد كرة ضعيفة مرت بجوار القائم.

وأنهى محمد الشامي الشوط الأول متقدما للمصري بعدما حوّل عرضية صلاح محسن في الشباك بعدما مرت من دفاع الأبيض وعواد في الدقيقة 45+2.

هدف هو الثاني له على التوالي في شباك الزمالك بعدما سجل في لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي.

كما صنع صلاح محسن أول أهدافه هذا الموسم بعدما سجل 3 أهداف، مساهما بتسجيل 4 أهداف في 4 مباريات.

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الشوط الثاني

دفع جوزيه جوميز بأحمد سيد زيزو بدلا من مصطفى شلبي في بداية الشوط الثاني.

وضغط الزمالك بقوة على دفاع المصري.

ومن لعبة ثنائية بين زيزو وعبد الله السعيد، أطلق الأول تسديدة قوية لكن دون خطورة محققة في الدقيقة 54.

وبعد دقيقة سدد زيزو كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمود جاد بثبات.

جوميز أجرى تغييرين هجومين بمشاركة سيف الجزيري وحسام أشرف بدلا من ناصر منسي وعبد الله السعيد في الدقيقة 68.

ومنعت العارضة رأسية ناصر ماهر ثم تابعها ميشالاك برأسية أبعدها جاد ببراعة لركنية في الدقيقة 70.

ودفع علي ماهر بكل من فخر الدين بن يوسف ويوسف الجوهري بدلا من صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم في الدقيقة 71.

وخرج ناصر ماهر متأثرا بالإصابة بعد تدخل قوي في منتصف الملعب وعوضه زياد كمال في آخر تغييرات الأبيض في الدقيقة 73.

هدأت قليلا أحداث المباراة في الدقائق الـ 10 التالية دون أي خطورة على مرمى الحارسين.

وأطلق نبيل عماد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها جاد بثبات في الدقيقة 86.

وأجرى علي ماهر ثالث تبديلاته بمشاركة عمر السعداوي بدلا من حسن علي في الدقيقة 88.

وتصدى عواد في الدقيقة 90+1 لتسديدة محمود حمادة، ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد لتنتهي المباراة بفوز الفريق البورسعيدي.

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