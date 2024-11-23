انتهت في الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(2) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد مضيفه سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

ويشارك جافي أساسيا للمرة الأولى منذ قرابة عام، حيث غاب لوقت طويل بداعي الإصابة.

وكان جافي قد عاد للمشاركة على أرض الملعب كبديل، أمام إشبيلية في الجولة العاشرة، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 5-1.

ويستمر غياب لامين يامال جناح الفريق للإصابة، رفقة أنسو فاتي وفيران توريس ورونالد أراوخو وإريك جارسيا وأندرياس كريستنسن ومارك بيرنال ومارك أندريه تير شتيجن.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري

أمامهما: رافينيا - داني أولمو - جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أكثر، و6 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.

بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

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بداية المباراة