الثاني في الشباك البيضاء.. محمد الشامي يسجل للمصري أمام الزمالك

سجل محمد الشامي مهاجم المصري هدف تقدم فريقه أمام الزمالك.

ويلعب المصري ضد الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء هدف محمد الشامي في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، بعد متابعة لعرضية صلاح محسن التي لم تجد من يبعدها ليسدد الكرة في الشباك الخالية.

ويعد الهدف هو الثاني لمحمد الشامي في شباك الزمالك، بعدما سجل آخر أهداف المصري أمام الأبيض في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد.

ولعب الشامي ضد الزمالك 16 مباراة ولم يسجل في أول 14 مواجهة وصنع هدفا، بينما سجل هدفين في آخر مباراتين.

أما صلاح محسن وصل لرابع مساهمة تهديفية مع المصري في الموسم الجاري، بعدما سجل 3 أهداف بواقع هدفين في الكونفدرالية وهدف في الدوري، وصنع أمام الأبيض.

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