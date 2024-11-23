كرة يد - الشارقة الإماراتي يتوج بلقب آسيا ويحجز مقعده في سوبر جلوب 2025

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

الشارقة كرة يد

حقق الشارقة الإماراتي لقب بطولة آسيا للأندية لأول مرة في تاريخه، والتي أقيمت في مدينة الدوحة القطرية

وحصد الفريق الإماراتي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مصر.

وحقق الشارقة اللقب على حساب الخليج السعودي الذي لعب له إبراهيم المصري لاعب الأهلي معارا خلال البطولة.

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وفاز الشارقة بنتيجة 27-26 رغم تفوق الخليج في الشوط الأول بنتيجة 13-11.

وتعد تلك أول ميدالية ذهبية للإمارات في كرة اليد، فيما خسر الخليج فرصة الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وأصبح الشارقة أول الفرق المتأهلة لبطولة سوبر جلوب والتي ستقام العام المقبل.

وسيكون الشارقة أول فريق إماراتي يشارك في تاريخ بطولة سوبر جلوب.

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