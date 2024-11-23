كرة يد - الشارقة الإماراتي يتوج بلقب آسيا ويحجز مقعده في سوبر جلوب 2025

حقق الشارقة الإماراتي لقب بطولة آسيا للأندية لأول مرة في تاريخه، والتي أقيمت في مدينة الدوحة القطرية

وحصد الفريق الإماراتي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مصر.

وحقق الشارقة اللقب على حساب الخليج السعودي الذي لعب له إبراهيم المصري لاعب الأهلي معارا خلال البطولة.

وفاز الشارقة بنتيجة 27-26 رغم تفوق الخليج في الشوط الأول بنتيجة 13-11.

الشارقة بطل آسيا 🤩🔥 ▪︎ قالوا: الآسيوية صعبة قوية✋️ ▪︎ قُلنا: ما لها إلا رجال كرة اليد الشرجاوية👑 ▪︎ مليون سلام وتحية للشارقة《 بطل القارة الآسيوية》🙏 ▪︎ وسفير الإمارات🇦🇪🤍 في《السوبر جلوب》إلى العالمية🔝 فريقنا 💯 💯#نادي_الشارقة pic.twitter.com/JCgig5gpEU — Sharjah نادي الشارقة الرياضي (@sharjah_ssc) November 23, 2024

وتعد تلك أول ميدالية ذهبية للإمارات في كرة اليد، فيما خسر الخليج فرصة الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وأصبح الشارقة أول الفرق المتأهلة لبطولة سوبر جلوب والتي ستقام العام المقبل.

وسيكون الشارقة أول فريق إماراتي يشارك في تاريخ بطولة سوبر جلوب.