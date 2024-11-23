انتهت الدوري - الزمالك (0)-(1) المصري.. فوز الفريق البورسعيدي

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - حسن علي - الزمالك - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الثامنة مساءً.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 73: خروج ناصر ماهر بسبب الإصابة

ق 70: رأسية ناصر ماهر ترتطم بالعارضة ومتابعة ميشالاك يبعدها جاد ببراعة لركنية

ق 58: ضغط أبيض قوي وتسديدة زيزو يتصدى لها جاد بسهولة

ق 46: مشاركة زيزو بدلا من مصطفى شلبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول محمد الشامي يحوّل عرضية صلاح محسن في الشباك بعدما مرت من الجميع

ق 43: ميشالاك ينفرد ويسدد كرة ضعيفة تمر بجوار القائم

ق 33: عواد يتألق من جديد لتسديدة ميدو جابر والدفاع يشتت لركنية

ق 30: مشاركة ميشالاك بدلا من شيكابالا في تغيير اضطراري

ق 27: إصابة شيكابالا وخروجه

ق 24: عواد يتالق ويبعد تسديدة مباغتة من ميدو جابر

ق 3: الكرة تمر من محمود جاد لكن الدفاع يشتت قبل ناصر منسي

بداية اللقاء

الزمالك المصري الدوري المصري
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