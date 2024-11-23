طبيب الزمالك يكشف سبب غياب محمد صبحي عن مواجهة المصري

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد صبحي - الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب غياب محمد صبحي عن قائمة الفريق لمواجهة المصري في الدوري المصري.

ويغيب صبحي عن قائمة الزمالك في مواجهة المصري والتي ستبدأ بعد قليل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي: "محمد صبحي يغيب عن مواجهة المصري بسبب معاناته من آلام أسفل الظهر، ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من قائمة الفريق".

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وأضاف "سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي".

الحارس البالغ 25 عاما خاض مباراتين فقط هذا الموسم، جاءا ضد الشرطة الكيني في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وغاب صبحي عن السوبر الإفريقي بسبب الإصابة، فيما جلس في المباريات السابقة على مقاعد البدلاء لصالح محمد عواد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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