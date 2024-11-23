عبد الملك: الفوز على الجونة لم يكن سهلا.. وغيرّنا الخطة في الشوط الثاني

أوضح أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لـ غزل المحلة أن الفوز تحقق بصعوبة على الجونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويعد ذلك الفوز الأول لأحمد عيد عبد الملك كمدرب في الدوري المصري بعد تعادل مع الإسماعيلي وخسارة من طلائع الجيش.

وقال عبد الملك عبر أون تايم سبورتس 2: "حققنا 3 نقاط مهمة أمام فريق شرس على ملعبه وخارج ملعبه، والفوز لم يكن سهلا على الجونة".

وأضاف "الجونة ضد المصري وزد أغلقوا المساحات وصعبوا مهمة منافسيهم، ونحن أول فريق يسجل هدفا في مرماهم هذا الموسم، وحاولوا اللعب على التحولات لكننا أغلقنا أمام مفاتيح اللعب".

وأكمل "لم نستحق الخسارة ضد طلائع الجيش في المباراة الماضية، سجلوا 3 أهداف من 4 فرص وصلوا بها على مرمانا، فيما سجلنا هدفين فقط رغم أن فرصنا أكثر ولم نكن موفقين".

وتابع " عملنا على الجانب النفسي للاعبين قبل لقاء اليوم خاصة أن أغلبهم لم يشارك كأساسي من قبل في الدوري".

وواصل "لعبنا على تسجيل هدفا وغيرنا خطتنا في الدقائق الأخيرة لـ 3-4-3 لأجل المزيد من التأمين الدفاعي".

وأتم "حاولنا في النهاية تسجيل هدف آخر وفي نفس الوقت لم نستقبل أي فرصة خطيرة على مرمى عامر عامر لتهدد مرمانا".