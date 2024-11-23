انتهت في الدوري الألماني - أينتراخت فرانكفورت (1)-(0) فيردر بريمن
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة أينتراخت فرانكفورت أمام فيردر بريمن في الجولة 11 من الدوري الألماني.
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ق 45 جووووول ماريو جوتزه يسجل الهدف الأول
بداية المباراة
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