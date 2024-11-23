للمرة الثالثة.. طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع سموحة

تعادل طلائع الجيش مع سموحة سلبيا في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على جهاز الرياضة العسكري.

ويعد ذلك التعادل السلبي السادس هذا الموسم، والأول لكلا الفريقين.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ فبراير 2019، والثالث في تاريخ مواجهاتهما.

التعادل رفع رصيد سموحة وطلائع الجيش لـ 4 نقاط من 3 مباريات.

وصف المباراة

في الدقيقة 13 أرسل كريم طارق عرضية ليسري وحيد الذي سدد كرة تألق الهاني سليمان وأبعدها ببراعة.

وأجرى عبد الحميد بسيوني تغييرا اضطراريا بمشاركة أحمد سمير بدلا من كريم طارق في الدقيقة 29.

وأهدر حسام حسن واحدة من أغرب فرص الموسم بعدما حوّل عرضية أرضية وضعته في مواجهة المرمى مباشرة لكنه سدد أعلى العارضة بغرابة في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 41 تألق محمد شعبان حارس طلائع الجيش وأبعد تصويبة محمود صابر الصاروخية لركنية.

في الشوط الثاني تألق محمد ربيعة وشتت من على خط المرمى كرة جودوين شيكا الذي انفرد وسدد كرة مرت من الحارس في الدقيقة 54.

وفي الدقائق الأخيرة حاول لاعبو الفريقين خطف هدف الفوز لكن دون أي جديد لتنتهي المباراة بسادس تعادل سلبي هذا الموسم.