ليفركوزن يعود للانتصارات بفوز كبير على هايدنهايم.. ودورتموند يسحق فرايبورج

عاد باير ليفركوزن للانتصارات مرة أخرى بفوز كبير على منافسه هايدنهايم بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف ليفركوزن باتريك تشيك (3) وإكسيكيل بالاسيوس وجرانيت تشاكا.

بينما أحرز ثنائية هايدنهايم نيكلاس دورش وماتياس أونساك.

وعاد ليفركوزن إلى عادته المفضلة بتحويل تأخره إلى فوز، وهذا ما فعله الفريق الذي يقوده الإسباني تشابي ألونسو، بعد تأخره بهدفين دون رد.

وظل ليفركوزن 3 مباريات متتالية دون فوز بواقع تعادلين في بطولة الدوري الألماني وخسارة في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم دورش لهايدنهايم في الدقيقة العاشرة ثم ضاعف زميله أونساك النتيجة في الدقيقة 21.

واستفاق ليفركوزن في الدقيقة 30 وقلص بالاسيوس الفارق من صناعة تشاكا.

وتعادل تشيك لفريقه بعد دقيقتين فقط من الهدف الأول من صناعة بالاسيوس.

وأحرز تشيك هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 52 من صناعة فلوريان فيرتز.

وأكمل تشيك الهاتريك في الدقيقة 71 من صناعة أرثر.

واختتم تشاكا أهداف ليفركوزن في الدقيقة 82 بعد صناعة من البديل نيثان تيلا.

وارتفع رصيد ليفركوزن للنقطة 20 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد هايدنهايم عند النقطة العاشرة في المركز 15.

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بوروسيا دورتموند × فرايبورج

اكتسح بوروسيا دورتموند منافسه فرايبورج بأربعة أهداف دون رد في نفس الجولة من الدوري الألماني.

وسجل أهداف دورتموند كل من ماكسيميليان بيير وفيليكس نميتشا وجوليان براندت وجيمي جيتينس.

وطرد باتريك أوسترهيج وأدامو من فرايبورج.

وأحرز بيير الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة السابعة من صناعة رامي بنسبعيني.

وأضاف نميتشا الهدف الثاني في الدقيقة 40 من صناعة جيتينس.

وطرد أوسترهيج في الدقيقة 63 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وزاد براندت الفارق بعد 3 دقائق فقط من الطرد.

وأنهى جيتينس أهداف دورتموند في الدقيقة 77 من صناعة مرة أخرى لبنسبعيني.

وبهذا الفوز وصل دورتموند للنقطة 19 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 17.

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