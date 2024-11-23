ليفركوزن يعود للانتصارات بفوز كبير على هايدنهايم.. ودورتموند يسحق فرايبورج

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن - باتريك تشيك

عاد باير ليفركوزن للانتصارات مرة أخرى بفوز كبير على منافسه هايدنهايم بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف ليفركوزن باتريك تشيك (3) وإكسيكيل بالاسيوس وجرانيت تشاكا.

بينما أحرز ثنائية هايدنهايم نيكلاس دورش وماتياس أونساك.

أخبار متعلقة:
انتصار عبد الملك الأول في الممتاز.. غزل المحلة ينتصر على الجونة بصاروخية عبده يحيى أرسنال يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية أمام نوتينجهام تقييم صلاح أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية

وعاد ليفركوزن إلى عادته المفضلة بتحويل تأخره إلى فوز، وهذا ما فعله الفريق الذي يقوده الإسباني تشابي ألونسو، بعد تأخره بهدفين دون رد.

وظل ليفركوزن 3 مباريات متتالية دون فوز بواقع تعادلين في بطولة الدوري الألماني وخسارة في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم دورش لهايدنهايم في الدقيقة العاشرة ثم ضاعف زميله أونساك النتيجة في الدقيقة 21.

واستفاق ليفركوزن في الدقيقة 30 وقلص بالاسيوس الفارق من صناعة تشاكا.

وتعادل تشيك لفريقه بعد دقيقتين فقط من الهدف الأول من صناعة بالاسيوس.

وأحرز تشيك هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 52 من صناعة فلوريان فيرتز.

وأكمل تشيك الهاتريك في الدقيقة 71 من صناعة أرثر.

واختتم تشاكا أهداف ليفركوزن في الدقيقة 82 بعد صناعة من البديل نيثان تيلا.

وارتفع رصيد ليفركوزن للنقطة 20 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد هايدنهايم عند النقطة العاشرة في المركز 15.

بوروسيا دورتموند × فرايبورج

اكتسح بوروسيا دورتموند منافسه فرايبورج بأربعة أهداف دون رد في نفس الجولة من الدوري الألماني.

وسجل أهداف دورتموند كل من ماكسيميليان بيير وفيليكس نميتشا وجوليان براندت وجيمي جيتينس.

وطرد باتريك أوسترهيج وأدامو من فرايبورج.

وأحرز بيير الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة السابعة من صناعة رامي بنسبعيني.

وأضاف نميتشا الهدف الثاني في الدقيقة 40 من صناعة جيتينس.

وطرد أوسترهيج في الدقيقة 63 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وزاد براندت الفارق بعد 3 دقائق فقط من الطرد.

وأنهى جيتينس أهداف دورتموند في الدقيقة 77 من صناعة مرة أخرى لبنسبعيني.

وبهذا الفوز وصل دورتموند للنقطة 19 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 17.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني باير ليفركوزن ألونسو
نرشح لكم
ووكر: سنخسر من ليفربول إذا لعبنا بهذا الأداء.. وهذا الشيء هو الأكثر إحباطا جوارديولا: كل شيء في مانشستر سيتي ليس على ما يرام بوستيكوجلو: اللعب ضد مانشستر سيتي مخيف ومفزع.. وانتصرنا بتلك الطريقة عقدة توتنام وخسارة لم تحدث منذ 68 عاما.. أرقام قياسية كارثية لـ سيتي وجوارديولا بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يواصل مطاردة بايرن بالفوز على بريمن تشكيل برشلونة - في غياب يامال.. عودة جافي "كاملة" أمام سيلتا فيجو هدية التجديد من كابوس بيب.. توتنام يضرب مانشستر سيتي برباعية تحطم الأرقام القياسية قمة الملل.. التعادل يحسم مباراة ميلان ويوفنتوس والمنافسين يستفيدون
أخر الأخبار
خبر في الجول - مكافآت خاصة من كامل أبو علي وماهر للاعبي المصري بعد الفوز على الزمالك دقيقة | الدوري المصري
ووكر: سنخسر من ليفربول إذا لعبنا بهذا الأداء.. وهذا الشيء هو الأكثر إحباطا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: كل شيء في مانشستر سيتي ليس على ما يرام 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوستيكوجلو: اللعب ضد مانشستر سيتي مخيف ومفزع.. وانتصرنا بتلك الطريقة 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: هناك خطأ وسأجد الحل.. وهذا سبب عدم بدء زيزو ضد المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من بطولات رابطة الأندية 30 دقيقة | الدوري المصري
سقطت كل الأرقام.. الخليج يصعق الهلال بعودة خرافية 38 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر علي ماهر: الزمالك لم يشكل خطورة علينا.. وسنواجه هذه المشكلة هذا الموسم 42 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته