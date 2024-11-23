انتصار عبد الملك الأول في الممتاز.. غزل المحلة ينتصر على الجونة بصاروخية عبده يحيى

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق غزل المحلة انتصاره الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري بالفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري على ملعب خالد بشارة.

سجل عبده يحيى هدف فوز المحلة.

ويعد ذلك الفوز الأول لأحمد عيد عبد الملك كمدرب في الدوري المصري بعد تعادل مع الإسماعيلي وخسارة من طلائع الجيش.

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ومنذ عودة غزل المحلة في 2021 للدوري المصري لم يخسر على ملعب خالد بشارة إذ تعادل سلبيا مرتين وفاز في لقاء اليوم.

فوز المحلة برصيد 4 نقاط وضعه في المركز السابع، فيما ظل الجونة برصيد نقطتين في المركز الـ 13.

وصف المباراة

في الدقيقة 25 استغل محمد علي بن حمودة خطأ لاعب وسط الجونة وخطف الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق عبده يحيى تصويبة قوية على يسار الحارس سكنت الشباك معلنا عن الهدف الأول في اللقاء.

ويعد ذلك الهدف رقم 15 لعبده يحيى في الدوري المصري بواقع 13 مع غزل المحلة و2 مع المصري.

وفي الشوط الثاني عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي الجونة باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 66 لكنه رفض احتسابها.

المباراة شهدت حذرا في منتصف الملعب بين الفريقين وفرص قليلة على استحياء.

إذ سدد كلا الفريقين 4 كرات فقط مناصفة فيما بينهما من أصل 10 في المباراة والتي انتهت بالفوز 1-0 لزعيم الفلاحين.

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