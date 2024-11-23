تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم ضد الزمالك
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:11
كتب : عمرو نبيل
دفع علي ماهر المدير الفني للمصري بـ صلاح محسن في هجوم فريقه ضد الزمالك.
ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الرابعة من الدوري المصري وتقام المباراة على استاد برج العرب في الثامنة مساءً.
وجاء تشكيل المصري كالآتي:
المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي
الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم
الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمود حمدي – فخر الدين بن يوسف – أحمد القرموطي – يوسف الجوهري – عمرو سعداوي – كريم بامبو – سمير فكري – أحمد عيد – بابا بادجي
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 4 نقاط.
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