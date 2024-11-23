تشكيل الزمالك - شيكابالا يقود الهجوم ضد المصري.. وزيزو على مقاعد البدلاء

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

زيزو - شيكابالا

يقود محمود عبد الرازق "شيكابالا" هجوم الزمالك في مواجهة المصري لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع المصري في قمة الجولة الرابعة على استاد برج العرب في الثامنة مساءً.

ويبدأ أحمد سيد "زيزو" على مقاعد البدلاء عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى، فيما يغيب الفلسطيني عمر فرج من قائمة الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد– عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي - مصطفى الزناري - أحمد محمود - زياد كمال - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - كونراد ميشالاك - سيف الجزيري - حسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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