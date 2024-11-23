انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. تعادل سلبي

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

ميلان يفوز على كلوب بروج في دوري الأبطال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد يوفنتوس في قمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على استاد سان سيرو في مباراة تبدأ في السابعة مساءً.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 24 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر الذي اكتسح هيلاس فيرونا بخماسية منذ قليل.

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فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: ألفارو موراتا ارتقي عاليًا ليلتقط تمريرة عالية داخل منطقة الست ياردات، لكن ضربته الرأسية ابتعدت بمسافة كبيرة عن القائم الأيمن.

ق 22: كينان يلدز قابل عرضية داخل منطقة الجزاء ووجد مساحة للتسديد. لكنه سدد كرة غير دقيقة ابتعدت عن القائم الأيسر.

بداية اللقاء

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
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