تألق ليس في الحسبان.. كوريا يقود إنتر لفوز كاسح على هيلاس فيرونا

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 18:25

كتب : محمد رؤوف

إنتر - خواكين كوريا - ماركوس تورام

قاد خواكين كوريا فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز كاسح على منافسه هيلاس فيرونا بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر كل من ماركوس تورام (2) وكوريا وستيفان دي فراي ويان بيسيك.

وتألق كوريا بشكل كبير ليس في الحسبان نظرا لعدم مشاركته كثيرا في مباريات إنتر خلال الموسم الجاري.

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وتمكن كوريا من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

ولعب المهاجم الأرجنتيني الموسم الحالي 38 دقيقة فقط بجانب المباراة الكاملة ضد هيلاس فيرونا.

وأحرز إنتر جميع أهداف في الشوط الأول وللمرة الأولى يفعلها نيراتزوري خارج ملعبه في مباراة في بطولة الدوري الإيطالي منذ 1 مارس 1964 ضد سامبدوريا.

وارتفع إنتر رصيده ليصل للنقطة 28 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت.

بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 12 في المركز 14.

وافتتح كوريا أهداف إنتر في الدقيقة 17 من صناعة تورام بعدما فوت الكرة لتورام ثم مرر لكوريا مرة أخرى ليسدد في المرمى مباشرة.

وتبادل الأدوار بين كوريا وتورام إذ صنع الأول الهدف الثاني لإنتر للمهاجم الفرنسي في الدقيقة 22 بعدما وضعه في موقف انفراد عقب تمريرة رائعة وراوغ تورام حارس المرمى وسجل الهدف.

وصنع المدافع أليساندرو باستوني الهدف الثالث من تمريرة سحرية وضع تورام في موقف انفراد تام مرة أخرى وراوغ الحارس وأسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 25.

وأضاف دي فراي الهدف الرابع في الدقيقة 31 بعد تسديدة من اللمسة الأولى بعد عرضية أرضية من كريستيان أسلاني.

واختتم بيسيك أهداف إنتر من صناعة كوريا بعد تمريرة من داخل منطقة الجزاء ثم سدد بيسيك في المرمى.

وأراح سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر اللاعبين بإجراء تبديلات ولعب نيراتزوري الشوط الثاني بإيقاع بطيء لتوفير اللياقة البدنية.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي ماركوس تورام خواكين كوريا هيلاس فيرونا
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