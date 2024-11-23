التشكيل - موراتا يجاور لياو في ميلان.. وثنائي يقود هجوم يوفنتوس بغياب فلاهوفيتش

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا

عاد ألفارو موراتا لقيادة هجوم ميلان في مواجهة يوفنتوس في قمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على استاد سان سيرو في مباراة تبدأ في السابعة مساءً.

وعاد موراتا للمشاركة في المباريات بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال المران قبل التوقف الدولي.

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ويبدأ رافائيل لياو كأساسي أيضا في هجوم ميلان.

في المقابل فرانشيسكو كونسيساو وكينيان يلديز في هجوم يوفنتوس في ظل غياب دوشان فلاهويتش بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك مانيان

الدفاع: إيمرسون رويال – ماتيو جابيا – ماليك تشاو – ثيو هيرنانديز

الوسط: رافائيل لياو - يوسف فوفانا – روبن لوفتس تشك – تيجاني رينديرز - يونس موسى

الهجوم: ألفارو موراتا

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فيما جاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: أندريا كامبياسو – فيدريكو جاتي – بيير كالولو – نيكولو سافونا

الوسط: خيفيرين تورام – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني – تيون كوبمينيرز

الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو – كينيان يلديز

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ويحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 24 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر الذي اكتسح هيلاس فيرونا بخماسية منذ قليل.

فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
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