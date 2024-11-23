خبر في الجول - حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي، حسام غالي برئاسة بعثة الفريق في جنوب افريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال، حسبما علم FilGoal.com.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية من المجموعات.

وسبق أن رافق حسام غالي بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في مواجهة صنداونز خلال تولي موسيماني مهمة تدريب الفريق.

كما ترأس بعثة الأهلي ضد المغرب في نهائي دوري الأبطال 2022 ضد الوداد المغربي.

ويستعد الأهلي حاليا للقاء استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

وعلم FilGoal.com أيضا بحصول لاعبو الأهلي على راحة اليوم السبت من خوض المران عقب التعادل أمس مع الاتحاد.

وسيعود الفريق للتدريبات غدا الأحد ببرنامج استشفائي استعدادا لاستاد ابيدجان.

وسيلتقي الأهلي مع البنك الأهلي في الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.