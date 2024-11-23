الجزيرة يعلن إصابة محمد النني
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 17:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي إصابة لاعبه المصري محمد النني وغيابه عن مباراة عجمان في الدوري.
محمد النني
النادي : الجزيرة
ويلعب الجزيرة ضد عجمان في الجولة 8 من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد.
وكشف نادي الجزيرة قبل المباراة عن إصابة محمد النني وغيابه، دون الكشف عن تفاصيل إصابته.
ويحتل الجزيرة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة.
بينما يتصدر الشارقة ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.
وانضم محمد النني البالغ من العمر 32 عاما لصوف الجزيرة بداية الموسم الجاري قادما من أرسنال الإنجليزي.
ولعب النني مع الجزيرة 8 مباريات في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.
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