انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (7)-(1) ليبيا.. الفراعنة إلى كأس الأمم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد ليبيا في ختام مبارياته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزين في المسابقة ولديه 6 نقاط.

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انتهت

ق 90+2: جوووووووووول بلال عطية والهاتريك بعد تسديدة قوية من اللمسة الأولى.

ق 84: جووووووووووول بلال عطية بعد تسديدة في أعلى نقطة في الشبكة.

ق 73: هدف لليبيا عن طريق منذر القماطي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 63: جوووووووووووول بلال عطية بعد استغلال خطأ حارس المرمى بسقوط الكرة من يديه ليتابعها عطية بتسديدة.

ق 53: جوووووووووول حمزة عبد الكريم بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية.

ق 47: جوووووووووول محمد حمد بعد انفراد تام بحارس مرمى ليبيا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

جووووووول 🔥💥 من جملة متقنة 👌 محمد حمد يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى ليبيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/IlzZShUIQc — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024

ق 27: جووووووووول محمد حمد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

🇪🇬 حمزة عبد الكريم يفتتح التسجيل لمنتخب مصر في مرمى ليبيا بتصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عام 🔥👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/8IKr7vCpLW — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024

ق 3: جوووووووووول أول عن طريق حمزة عبد الكريم بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة