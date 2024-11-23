انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (7)-(1) ليبيا.. الفراعنة إلى كأس الأمم
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 17:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد ليبيا في ختام مبارياته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين.
وحقق منتخب مصر للناشئين فوزين في المسابقة ولديه 6 نقاط.
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انتهت
ق 90+2: جوووووووووول بلال عطية والهاتريك بعد تسديدة قوية من اللمسة الأولى.
ق 84: جووووووووووول بلال عطية بعد تسديدة في أعلى نقطة في الشبكة.
ق 73: هدف لليبيا عن طريق منذر القماطي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 63: جوووووووووووول بلال عطية بعد استغلال خطأ حارس المرمى بسقوط الكرة من يديه ليتابعها عطية بتسديدة.
ق 53: جوووووووووول حمزة عبد الكريم بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية.
ق 47: جوووووووووول محمد حمد بعد انفراد تام بحارس مرمى ليبيا.
بداية الشوط الثاني
استراحة
جووووووول 🔥💥 من جملة متقنة 👌 محمد حمد يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى ليبيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/IlzZShUIQc— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024
ق 27: جووووووووول محمد حمد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
🇪🇬 حمزة عبد الكريم يفتتح التسجيل لمنتخب مصر في مرمى ليبيا بتصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عام 🔥👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/8IKr7vCpLW— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024
ق 3: جوووووووووول أول عن طريق حمزة عبد الكريم بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.
بداية المباراة