انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (7)-(1) ليبيا.. الفراعنة إلى كأس الأمم

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين × الجزائر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد ليبيا في ختام مبارياته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزين في المسابقة ولديه 6 نقاط.

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انتهت

ق 90+2: جوووووووووول بلال عطية والهاتريك بعد تسديدة قوية من اللمسة الأولى.

ق 84: جووووووووووول بلال عطية بعد تسديدة في أعلى نقطة في الشبكة.

ق 73: هدف لليبيا عن طريق منذر القماطي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 63: جوووووووووووول بلال عطية بعد استغلال خطأ حارس المرمى بسقوط الكرة من يديه ليتابعها عطية بتسديدة.

ق 53: جوووووووووول حمزة عبد الكريم بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية.

ق 47: جوووووووووول محمد حمد بعد انفراد تام بحارس مرمى ليبيا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 27: جووووووووول محمد حمد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 3: جوووووووووول أول عن طريق حمزة عبد الكريم بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

مصر للناشئين كأس أمم إفريقيا تصفيات شمال إفريقيا
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