كأس مصر - مفاجآت في افتتاح الدور التمهيدي الأول

اُفتتحت اليوم مباريات الدور التمهيدي الأول لـ كأس مصر 2024-25، بإقامة 11 مباراة.

وودع دمنهور ودكرنس أحد أندية القسم الثاني ب مبكرا في أولى مفاجآت الدور التمهيدي الأول.

وودع دمنهور أمام سمارت أحد أندية القسم الرابع، وانتصر الطيران أحد أندية القسم الثالث على دكرنس.

وجاءت نتائج اليوم الأول من الدور التمهيدي الأول كالتالي

دلفي 3-0 التربية والتعليم

الأولمبي 3-1 سمنود

طلائع الأسطول 0-0 مدينة نصر (فوز مدينة نصر بركلات الترجيح)

تيم إف سي 2-1حلوان العام

صيد المحلة 2-2 قلين (فوز صيد المحلة بركلات الترجيح 7-6)

مالية كفر الزيات 1-0 بلبيس

الحمام 0-0 هليوبوليس (فوز الحمام 8-7 بركلات الترجيح)

ألعاب دمنهور 0-1 سمارت

بايونيرز 1-2 المرج

دكرنس 1-2 الطيران

تليفونات بني سويف 0-0 بني سويف (فوز التليفونات بركلات الترجيح 5-4)

وتستكمل مباريات الكأس غدا الأحد بإقامة 15 مباراة أخرى، وتختتم المرحلة يوم الإثنين بإقامة 11 مباراة.

ويشارك في الدور التمهيدي الأول 72 فريقا من الدرجات الثلاث الأدنى.

وتم إعفاء أندية دوري المحترفين ودوري الممتاز من المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

يذكر أن فرق الدوري الممتاز تشارك بدءا من دور الـ 32.