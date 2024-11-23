تشكيل منتخب مصر للناشئين - حارس الزمالك ومهاجم الأهلي أساسيان أمام ليبيا

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين × الجزائر

أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليبيا.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مع ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

ويشهد التشكيل تواجد عمر عبد العزيز حارس مرمى الزمالك بشكل أساسي للمباراة الثالثة على التوالي.

فيما يقود حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي هجوم منتخب مصر للناشئين أمام ليبيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: عمر عبد العزيز.

الدفاع: حمزة الدجوي – نور أشرف – أدهم فريد – آدم محمد.

الوسط: محمد البنداري – عمر العدوي – كريم جمعة.

الهجوم: محمد حمد – أنس رشدي – حمزة عبد الكريم.

لا يتوفر وصف.

وكان منتخب مصر قد خسر أول مباراة ضد المغرب، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية على الجزائر بهدفين مقابل هدف وفاز بالمباراة الثالثة على تونس 3-2.

وحسم المنتخب المغربي تأهله رسميا لكأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على حساب ليبيا بهدفين نظيفين في الجولة ذاتها.

وأنهى المنتخب التونسي مبارياته في التصفيات بعدما توقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني من 4 مباريات، نفس رصيد المنتخب المغربي متصدر التصفيات.

جدول ترتيب المجموعة كالآتي:

المغرب 7 نقاط (3 مباريات)

تونس 7 نقاط (4 مباريات)

مصر 6 نقاط (3 مباريات)

الجزائر 3 نقاط (3 مباريات)

ليبيا 0 نقاط (3 مباريات)

حالات تأهل مصر

انحسرت المنافسة بين مصر وتونس على حجز البطاقة الثانية في كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المغربي.

يكفي المنتخب المصري للناشئين الفوز ليصل إلى النقطة التاسعة ليتأهل رسميا بصحبة المنتخب المغربي، على أن تُحدد نتيجة مواجهة المغرب والجزائر موقف الفراعنة من الصدارة أو احتلال المركز الثاني.

كما يكفي المنتخب المصري التعادل أمام ليبيا للتأهل رسميا، حيث سيتساوى وقتها الفراعنة مع تونس برصيد 7 نقاط لكل فريق.

وتنص اللائحة في حالة تعادل فريقين في النقاط، يتم اللجزء للمواجهات المباشرة، والتي ترجح كفة المنتخب المصري الذي حقق الفوز مساء الأربعاء بنتيجة 3-2.

وستقام بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما عام 2025، ولم يتحدد منظمها بعد، وستكون مؤهلة لكأس العالم للشباب في قطر 2025 والذي لم يتحدد موعده أيضا بعد.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في التصفيات على النحو التالي: الخسارة أمام المغرب 5-1، والفوز أمام الجزائر 2 -1، ثم الفوز أمام تونس 3-2.

ويتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى منافسات أمم إفريقيا المقرر لها في 2025 بمشاركة 12 منتخبا.

وتقام بطولة شمال إفريقيا بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا.

ويقود منتخب مصر تحت 17 عاما أحمد الكاس المدير الفني.

منتخب مصر تحت 17 سنة
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