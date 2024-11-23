انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(1) المحلة.. الجيش (0)-(0) سموحة.. فوز وتعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجونة ضد غزل المحلة وطلائع الجيش ضد سموحة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام مباريات الجولة الثالثة لليوم الثاني على التوالي بعدما بدأ أمس بفوز بيراميدز على البنك الأهلي 3-1 وفاركو على إنبي 4-3 وتعادل الأهلي مع الاتحاد 1-1.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بـ 3 مواجهات تجمع الإسماعيلي مع بتروجت ومودرن سبورت مع زد وحرس الحدود مع سيراميكا كليوباترا.

الجونة × غزل المحلة

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

انتهت بفوز غزل المحلة

ق 66: عودة لتقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي الجونة باحتساب ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

من أجمل أهداف الموسم حتى الآن 😯🔥 عبده يحيى يسجل هدف صارووووخي لغزل المحلة في مرمى نادي الجونة 👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/SwU5Sn984x — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024

ق 25: جووول أووول.. تسديدة قوية من عبده يحيى تسكن الشباك

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × سموحة

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

انتهت بتعادل سلبي

ق 54: جودوين شيكا ينفرد ويسدد كرة صوب المرمى لكن محمد ربيعة يتألق ويشتت من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: تصويبة قوية من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء يبعدها شعبان ببراعة لركنية

فرصة خطييييرة من حسام حسن كادت أن تمنح سموحة التقدم على طلائع الجيش💥💥 pic.twitter.com/ugg1o65Oup — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024

ق 25: حسام حسن يهدر هدفا محققا عرضية تصل له في مواجهة المرمى يسددها أعلى العارضة بغرابة

ق 13: الهاني سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة يسري وحيد بعد عرضية كريم طارق

بداية اللقاء