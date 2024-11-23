خبر في الجول - الأهلي يستعيد عمر كمال أمام استاد أبيدجان

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 16:54

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد - عمر كمال

استعاد النادي الأهلي خدمات لاعبه الدولي عمر كمال بعد غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري.

وغاب عمر كمال عن مواجهة الاتحاد التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

وحسبما علم filgoal.com فإن عمر كمال بات جاهزا لخوض مواجهة استاد أبيدجان بعد تعافيه من نزلة برد غيبته أمام الاتحاد السكندري.

أخبار متعلقة:
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نحقق في واقعة مؤتمر مباراة الأهلي والاتحاد مصيلحي: نستحق ركلة جزاء بشهادة الأهلاوية ولم تتم إعادتها.. والأهلي ليس طرفا في الأمر دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي القادمة أمام ستاد أبيدجان والقنوات الناقلة خبر في الجول - كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش بعد التعادل مع الاتحاد

كما تأكدت جاهزية مروان عطية بعد تعافيه من آلام الركبة وتواجده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الاتحاد، فيما سيغيب وسام أبو علي بسبب الإصابة في مشط القدم.

ويستعد الأهلي لانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ليواصل رحلة دفاعه عن اللقب بمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال مع ستاد أبيدجان وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الأهلي بالنسخة الماضية على حساب الترجي التونسي.

دوري أبطال إفريقيا 2024 هو الرابع في آخر 5 مواسم للقلعة الحمراء.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

عمر كمال الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الثاني في الشباك البيضاء.. محمد الشامي يسجل للمصري أمام الزمالك منتخب مصر للناشئين يتصدر تصفيات شمال إفريقيا ويتأهل لـ كأس الأمم بفوز كبير على ليبيا مباشر الدوري - الزمالك (0)-(1) المصري.. الشوط الثاني ومشاركة زيزو طبيب الزمالك يكشف سبب غياب محمد صبحي عن مواجهة المصري عبد الملك: الفوز على الجونة لم يكن سهلا.. وغيرّنا الخطة في الشوط الثاني للمرة الثالثة.. طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع سموحة انتصار عبد الملك الأول في الممتاز.. غزل المحلة ينتصر على الجونة بصاروخية عبده يحيى تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم ضد الزمالك
أخر الأخبار
الثاني في الشباك البيضاء.. محمد الشامي يسجل للمصري أمام الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الشارقة الإماراتي يتوج بلقب آسيا ويحجز مقعده في سوبر جلوب 2025 45 دقيقة | كرة يد
منتخب مصر للناشئين يتصدر تصفيات شمال إفريقيا ويتأهل لـ كأس الأمم بفوز كبير على ليبيا 52 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - الزمالك (0)-(1) المصري.. الشوط الثاني ومشاركة زيزو ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف سبب غياب محمد صبحي عن مواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
عبد الملك: الفوز على الجونة لم يكن سهلا.. وغيرّنا الخطة في الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
ولفرهامبتون يواصل صحوته بفوز كبير على فولام.. وبرايتون يهزم بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني - أينتراخت فرانكفورت (1)-(0) فيردر بريمن.. الشوط الثاني ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته