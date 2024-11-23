خبر في الجول - الأهلي يستعيد عمر كمال أمام استاد أبيدجان

استعاد النادي الأهلي خدمات لاعبه الدولي عمر كمال بعد غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري.

وغاب عمر كمال عن مواجهة الاتحاد التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

وحسبما علم filgoal.com فإن عمر كمال بات جاهزا لخوض مواجهة استاد أبيدجان بعد تعافيه من نزلة برد غيبته أمام الاتحاد السكندري.

كما تأكدت جاهزية مروان عطية بعد تعافيه من آلام الركبة وتواجده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الاتحاد، فيما سيغيب وسام أبو علي بسبب الإصابة في مشط القدم.

ويستعد الأهلي لانطلاق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ليواصل رحلة دفاعه عن اللقب بمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال مع ستاد أبيدجان وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.