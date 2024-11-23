التشكيل - ثلاثي هجومي يقود غزل المحلة.. ومحمد محمود أساسي مع الجونة
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 16:43
كتب : FilGoal
أعلن أحمد عيد عبد الملك مدرب غزل المحلة وعلاء عبد العال مدرب الجونة التشكيل الخاص بمواجهة الفريقين.
ويلعب غزل المحلة أمام الجونة بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.
وجاء تشكيل غزل المحلة:
حراسة المرمى: عامر عامر الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي - عمرو الجزار - أسامة النجار
الوسط: محمد أشرف -موري توريه - خالد الأخميمي
الهجوم: عبده يحيي - محمد بن حمودة - محمد أشرف.
فيما جاء تشكيل الجونة:
حراسة المرمى: محمد علاء
خط الدفاع: أحمد رضا – أحمد العش – أحمد عبد الرسول - أحمد مجدي
خط الوسط: أحمد شوشة - عبد الجواد تعلب - بلال السيد
خط الهجوم: سيف الدين علي - محمد محمود - أورييلاي تاييه
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