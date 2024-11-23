يد - مروة عبد الملك تقود قائمة مصر في أمم إفريقيا للسيدات
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 16:16
كتب : FilGoal
أعلن رامي عبد اللطيف مدرب منتخب مصر لكرة اليد للسيدات قائمة الفريق التي ستخوض كأس أمم إفريقيا 2024.
وتقام البطولة بداية من 27 نوفمبر الجاري حتى 7 ديسمبر.
وتشهد القائمة تواجد مروة عيد عبد الملك لاعبة نيس الفرنسي.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
فرح الشاذلي – مي جمهة – منة الله سيد – مروة عيد عبد الملك – مريم عمر – ملك طلعت – سارة الخولي – يارا هاني – روان سعيد – ليلى هيثم – فاطمة عرابي – شهد حسام – أيمنة هشام – لجي عبيد – تقى كامل – رنا راضي – نوران خالد.
ويتكون الجهاز الفني من كل من: عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات - رامي عبد اللطيف المدير الفني - محمد عبد الكريم المدرب العام - محمد عباس مدرب حراس المرمى - إيمان مرحان المدير الإداري.
وتلعب مصر في المجموعة الأولى بجانب الجزائر والسنغال والكونعو وكينيا وكاب فيردي.