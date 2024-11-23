يد - مروة عبد الملك تقود قائمة مصر في أمم إفريقيا للسيدات

أعلن رامي عبد اللطيف مدرب منتخب مصر لكرة اليد للسيدات قائمة الفريق التي ستخوض كأس أمم إفريقيا 2024.

وتقام البطولة بداية من 27 نوفمبر الجاري حتى 7 ديسمبر.

وتشهد القائمة تواجد مروة عيد عبد الملك لاعبة نيس الفرنسي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

فرح الشاذلي – مي جمهة – منة الله سيد – مروة عيد عبد الملك – مريم عمر – ملك طلعت – سارة الخولي – يارا هاني – روان سعيد – ليلى هيثم – فاطمة عرابي – شهد حسام – أيمنة هشام – لجي عبيد – تقى كامل – رنا راضي – نوران خالد.

ويتكون الجهاز الفني من كل من: عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات - رامي عبد اللطيف المدير الفني - محمد عبد الكريم المدرب العام - محمد عباس مدرب حراس المرمى - إيمان مرحان المدير الإداري.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى بجانب الجزائر والسنغال والكونعو وكينيا وكاب فيردي.