الرجاء يطلب إيقاف حكم ديربي الوداد وتجريده من الشارة الدولية

طالبت إدارة نادي الرجاء بإيقاف وتجريد الحكم كريم صبري من شارته الدولية بسب قراراته التحكيمية خلال مواجهة الوداد.

وأدار كريم صبري ديربي الرجاء والوداد أمس الجمعة الذي انتهى بهدف لكل فريق ضمن الجولة 11 من الدوري المغربي.

وأصدر نادي الرجاء بيانا رسميا طالب من خلاله بإيقاف وتجريد كريم صبري من شارته الدولية بسبب أخطائه التحكيمية وفقا لبيان النادي المغربي.

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وقال الرجاء في بيانه:

"وجه نادي الرجاء الرياضي رسالة احتجاجية إلى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم ومدير المديرية الوطنية للحكام بشأن الأخطاء الجسيمة والمؤثرة التي ارتكبها الحكم كريم صبري وطاقمه المساعد برسم الدورة 11 من البطولة الوطنية انوي الموسم الرياضي 2025/2024 التي جمعته بنادي الوداد بمركب العربي الزاولي يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 والتمست معاقبته بتوقيفه بصفة نهائية مع تجريده من الشارة الدولية بسبب تلك الأخطاء التي أثرت على السير العادي للمقابلة وعلى نتيجتها".

كما نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عبر فيسبوك مقطع فيديو تحت عنوان: "أبرز اللقطات التي توثق الأخطاء التحكيمية الكارثية للحكم كريم صبري وطاقمه".

وسجل بابي عثمان ساخو لصالح الرجاء، بينما أحرز محمد رايحي للوداد.

وتمكن الرجاء من الفوز في الثلاث دربيات الماضيين على خصمه الوداد.

ولم تستقبل شباك الرجاء أي هدف والمباريات الثلاث الماضيين في دربي الدار البيضاء، ولذلك هذا أول هدف يستقبله الفريق.

وافتتح ساخو التهديف في الدقيقة 54 بعد خطأ من دفاع الوداد.

وتعادل رايحي في الدقيقة 79 بعد استقبال كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في المرمى لتسكن الشباك.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الرجاء للنقطة 14 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المغربي.

ووصل الوداد للنقطة 16 في المركز الخامس.